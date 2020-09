Pijak za kierownicą wpadł dwa razy tego samego dnia. Został zatrzymany na Bałutach i na Górnej

Pijak za kierownicą na Bałutach

W piątek, 28 sierpnia, około godziny 10.45 dyżurny oficer łódzkiej komendy otrzymał zgłoszenie informujące, że w sklepie przy ul. Lutomierskiej ekspedientka wraz z klientem zatrzymali pijanego kierowcę. Natychmiast wysłano tam patrol drogówki. Już na miejscu policjanci ustalili, że chwilę wcześniej do sklepu wszedł chwiejnym krokiem mężczyzna, kupił alkohol, a po wyjściu wsiadł do auta i zamierzał odjechać. Widzący to klient sklepu podbiegł do pojazdu, wyciągnął kierowcy kluczyki ze stacyjki auta, uniemożliwiając mu odjazd.

Policjanci zbadali trzeźwość 60-latka - miał w organizmie aż 2,3 promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, natomiast pojazd przekazali wskazanej przez niego osobie.

Pijak za kierownicą na Górnej

Kilka godzin później dyżurny łódzkiej komendy ponownie dostał zgłoszenie, że na Górnej zauważono kię, której kierowca może być pijany. Patrol drogówki szybko namierzył podejrzany pojazd. Za kierownicą auta siedział starszy mężczyzna, obok niego pasażerka. Początkowo kierowca nie przyznawał się do kierowania autem, jednak jego 23-letnia znajoma, z którą podróżował, przyznała policjantom, że w tym dniu to już kolejny raz, gdy wsiadł za kierownicą na podwójnym gazie. Okazało się, że to ten sam 60-latek, któremu rano mundurowi zatrzymali prawo jazdy na ul. Lutomierskiej. Badanie trzeźwości i tym razem wykazało 2,3 promila alkoholu w jego organizmie.