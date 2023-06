Pierwszy dzień astronomicznego lata. Kiedy zaczyna się lato? Jaka będzie pogoda w wakacje 2023?

Pierwsze dni lata 2023 będą gorące

I pierwsze dni lata również zapowiada się jako upalne. W środę 21 czerwca w Łodzi ma być pogodnie i gorąco, a temperatura wzrosnąć do 30 st. C. Łódzkie, gdzie miejscami termometry wskażą nawet do 32 st. C, znalazło się na liście województw, dla których Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie wydał alarm przed upałami. W czwartek 22 czerwca również będzie bardzo gorąco, temperatura wyniesie 30 st. C. W piątek 23 czerwca pogoda zmieni się, niebo zachmurzy, choć są możliwe większe przejaśnienia. Ale przewiduje się burze z ulewnym deszczem, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. Temperatura spadnie do 26 st. C. W sobotę 24 czerwca nadal pochmurnie z większymi przejaśnieniami, może przelotnie padać deszcz i lokalnie zagrzmieć, a temperatura maksymalna jeszcze się obniży - do 22 st. C. Niedziela 25 czerwca również pochmurna z większymi przejaśnieniami i nadal z przelotnymi opadami deszczu. Nieco cieplej, temperatura wzrośnie do 26 st. C.