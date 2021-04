Pierwsza liga żużlowa. Orzeł wygrał po emocjonującym spotkaniu

Już w pierwszym wyścigu doszło do upadku żużlowców. Na wyjściu z pierwszego łuku ostatniego okrążenia doszło kontaktu walczących o pierwsze miejsce Kościucha i Trofimowa. 22-latek zanotował upadek, a po chwili na torze pojawiły się służby medyczne. Kościuch został wykluczony za spowodowanie upadku rywala. Wyniki biegu zostały zaliczone. Goście prowadzili 5:1.

Groźnych chwil nie brakowało też w drugim biegu. Niezależnie od siebie upadli Tudzież i Sroka. Wyścig przerwany, a Sroka wykluczony z powtórki. W drugim podejściu doszło do bardzo groźnie wyglądającego zdarzenia. Jadący na drugiej pozycji Giera zanotował uślizg. Jadący za nim Tudzież nie zdążył zareagować i wpadł w swojego klubowego kolegę. Ten zdołał zejść z toru własnych siłach i wrócił do parku maszyn. Giera znalazł się w karetce, która pojechała do szpitala.

Na szczęście kolejne wyścigi przebiegały już znacznie spokojniej. Łodzianie po pięciu przygrywali 14:15, a po dziesięciu 29:30.