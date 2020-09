Pierwsza liga. Żużel. Orzeł chce odrobić straty z pierwszego meczu

Od pierwszego meczu z Orłem, żużlowcy znad morza dopisali do swojego dorobku jedynie dwa punkty, dzięki domowej wygranej z Arged Malesa TŻ Ostrovią Ostrów Wielkopolski.

Jeśli patrzeć wyłącznie na ligową tabelę, to zdecydowanym faworytem pojedynku jest zespół prowadzony przez trenera Adama Skórnickiego. Łódzki zespół jest wiceliderem tabeli, a ponadto Orzeł na własnym torze nie zaznał jeszcze w tym sezonie goryczy porażki!

W porównaniu do sierpniowego spotkania, trener Mirosław Berliński zdecydował się na dokonanie kilku zmian. Pierwszy raz w tym sezonie w składzie nie znajdzie się Kacper Gomólski. Do podstawowego składu wskoczy Robert Chmiel. Kolejną zmianą w porównaniu do pierwszego spotkania, będzie występ Jacoba Thorssela, który pojedzie zamiast Mikkela Becha.

Awizowane składy

Wybrzeże Gdańsk: 1. Krystian Pieszczek, 2. Rasmus Jensen, 3. Jacob Thorsell, 4. Robert Chmiel, 5. Peter Kildemand, 6. Karol Żupiński.

Orzeł Łódź: 9. Norbert Kościuch, 10. Marcin Nowak, 11. Daniel Jeleniewski, 12. Aleksandr Łoktajew, 13. Rohan Tungate, 15. Piotr Pióro.