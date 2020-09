Pierwsza liga. ŁKS - Stomil. Łódzka premiera piłkarzy ŁKS

Adam Majewski, trener Stomilu powiedział po meczu: - GKS miał optyczną przewagę, ale my zagraliśmy bardzo konsekwentnie w defensywie. Myślę, że nie przełożyło się to na zbyt wiele sytuacji bramkowych dla gospodarzy. My za to mieliśmy dwie takie okazje w drugiej połowie. Należał się nam również rzut karny, gdzie zawodnik drużyny przeciwnej przepraszał za faul naszego zawodnika. Szkoda, że tak się nie stało, ale przy takiej grze - może nie pięknej - ale przy odrobinie szczęścia byśmy moglibyśmy wywieźć trzy punkty.