Pierwsza liga. Kolejni piłkarze odchodzą z ŁKS

Wypożyczenie obrońcy

Maciej Dampc został właśnie wypożyczony do końca roku z do drugoligowego Sokoła Ostróda. Umowa zawiera opcję przedłużenia wypożyczenia do końca sezonu.

W rundzie wiosennej poprzedniego sezonu 25-letni obrońca był wypożyczony do drugoligowego GKS Katowice, gdzie zagrał w trzech meczach ligowych.

Guima wraca do Portugalii

Także Ricardo Martins Guimaraes, czyli Guima, odchodzi z ŁKS. Został do końca sezonu 2020/2021 wypożyczony do Académica Coimbra, czyli klubu występującego w portugalskiej Liga Pro.

To właśnie ta drużyna była ostatnią w piłkarskim CV Ricardo Guimy przed jego pojawieniem się w Łódzkim Klubie Sportowym. Przypomnijmy, że w barwach zespołu z al. Unii 2 pomocnik rozegrał 25 meczów w ekstraklasie (w tym 21 spotkań od pierwszej minuty), dwa mecze w Pucharze Polski i zdobył w sumie dwa gole w ligowych spotkaniach z Rakowem Częstochowa i Arką Gdynia.

Początkowo Guima, po kłótni i z trenerem Wojciech Stawowym, został przesunięty do czwartoligowych rezerw.