Piękna i seksowna Kasia Cichopek w bieliźnie. Kocha swoje kieszonkowe ciało. ZDJĘCIA Kasi w bieliźnie. Aktorka zaskoczyła 29.10.2021

Katarzyna Cichopek na ostatnim zdjęciu postawiła na pikantniejszy wygląd, pozując w luźnej koszuli, zapiętej jedynie na jeden guzik!

- Kocham swoje ciało! (Od niedawna, bo wcześniej wiele mi w nim przeszkadzało) za wszystko, ale przede wszystkim za to, że jest zdrowe i kieszonkowe (158 w kapeluszu ) i za to, że dało życie dwójce dzieci, oraz za pewność siebie, jaką mi daje na co dzień. Akceptuje wszystkie swoje krągłości i (nie)doskonałości, bo są moje i są niepowtarzalne - napisała