Piękna Ewelina Lisowska seksownie pręży się na desce pokazując ciało i tatuaże! ZDJĘCIA. Burzliwe rozstanie w asyście policji

Marzy im się wielka kariera, rozpoznawalność, uznanie mas, pieniądze, no i oczywiście to, co chyba najważniejsze dla przyszłych celebrytów: brylowanie w internecie i telewizji. Tymczasem zapominają o tym, że show-biznes to nie są letnie kolonie czy szkoła dla grzecznych panienek. Ma swoje mroczne strony, tam się walczy i to ostro, a nie wolno też zapominać o tym, że zasady są dość umownym terminem. Nie brakuje scen, które trudno zaliczyć do miłych życiowych chwil!

Właśnie trafiło do sieci nagranie, na którym widać, jak Ewelina Lisowska rozstawała się z chłopakiem w asyście policji.

Zamieścił je Andi Mancin i wychodzi na to, że to była już sympatia wokalistki.