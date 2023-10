Piękna Edyta Pazura zasłania piersi kwiatami ZDJĘCIA. Piękne ciało wśród bujnych kwiatów. Żona Czarka to bogini 11.10.2023

Edyta Pazura i jej zadek wśród bujnych kwiatów

Edyta Pazura konsekwentnie buduje na Instagramie swój wizerunek - żony, matki, menadżerki, pani domu. Ukochana Cezarego Pazury, z którym wychowuje trójkę dzieci - Amelię, Antoniego i Ritę - jest też z zamiłowania ogrodniczką. W przydomowym ogródku państwa Pazurów, co widać na zdjęciach, kwitną akurat piękne różowe magnolie, drzewko migdałowe, forsycje, tulipany, narcyzy, a w donicach przed drzwiami piękne margerytki.

To wszystko zasługa zapobiegliwej pani domu. "Jak byłam dzieciakiem to z bajki "Król Lew" najbardziej podobał mi się tekst: "Tam Twój dom, gdzie Twój zadek". Mój zadek mieszka wśród bujnych kwiatów, które sama sadzę, sieję i pielęgnuję każdego roku. Dzisiaj z Ritą wysypałyśmy dwa wiadra granulowanego, krowiego& i nawet dała się przekonać, że zapach jest do przeżycia.