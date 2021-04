Piękna Edyta Herbuś nago na Maderze! Jaka Victoria, taki „Secret”. Wygląda świetnie! ZDJĘCIA 21.04.2021

Edyta Herbuś ostatnio pochwaliła się swoim obserwatorom, których na Instagramie ma ponad 225 tysięcy, że wybrała się na urlop. Herbuś w dobie pandemii postanowiła zaszyć się na portugalskiej Maderze.- Właśnie po taką moc żywiołów tutaj przyjechałam… Madera, wyspa przytulona do potęgi oceanu… Zachwycająca, niepokorna, dzika, hipnotyzująco piękna… Jak prawdziwa wyzwolona kobieta – napisała z ekscytacją po przybyciu na miejsce.Chociaż temperatura na Maderze bardziej przypomina tę panującą w Polsce wiosną czy jesienią, to Edyta zdecydowała się na odważny krok. Wszystko dla imponującego zdjęcia na tle morza i skał. Gwiazda serialu „Pierwsza miłość” postanowiła zrzucić z siebie ubrania i zapozowała przed obiektywem aparatu niemal nago. ZOBACZ NAJNOWSZE ZDJĘCIA EDYTY HERBUŚ - KLIKNIJ DALEJJaka Victoria, taki „Secret”… – podpisała żartobliwie śmiały kadr. - Jak to dobrze, że mój ukochany nie jest zazdrosny, bo mój romans z naturą trwa w najlepsze.Jak można było się spodziewać, odważna fotografia wywołała spore emocje. Wkrótce profil Herbuś na Instagramie zalała prawdziwa fala komentarzy. Obok słów zachwytu pojawiły się również próby strofowania wyzwolonej gwiazdy. Jedna z internautek stwierdziła zaś:No no, to ten ukochany ma w sobie sporo tolerancji. Na takie coś nie każdego stać. Aby tylko kiedyś to się przeciw niemu nie odwróciło. Trzymam kciuki za tego ukochanego!Edyta Herbuś, która od kilku lat związana jest z Piotrem Bukowieckim, postanowiła odpowiedzieć. Aktorka i tancerka nie widzi powodów do obaw.Dziękujemy. Ukochany mówi, że zaufanie to dobry fundament w miłości – napisałaZOBACZ NAJNOWSZE ZDJĘCIA EDYTY HERBUŚ - KLIKNIJ DALEJ.