Piąty prawy obrońca w piłkarskiej drużynie ŁKS. Kamil Dankowski: ŁKS postawił na styl, który bardzo lubię

Były młodzieżowy reprezentant Polski jest dziewiątym piłkarzem, który wzmocnił szeregi seniorskiej drużyny ŁKS. Przed nim stosowne umowy z zespołem z Łodzi podpisali Daniel Celea, Kelechukwu Ebenezer, Jakub Tosik, Piotr Gryszkiewicz, Michał Kot, Marcel Wszołek, Tomasz Nawotka (wyp. z Legii Warszawa) i Mateusz Bąkowicz.

Nowy ełkaesiak w rozmowie z klubowym portalem powiedział:

- Chcę nadal robić to, co potrafię i co lubię najbardziej w ofensywie, ale nie zamierzam zapominać o obowiązkach w obronie. Jestem w ŁKS. I powiem szczerze, że to dla mnie duży zaszczyt. Trafiłem do dużego, zasłużonego dla polskiej piłki klubu. Mogę obiecać, że nie będę odstawiał nogi na boisku. Będę walczył dla kolegów, dla drużyny, dla kibiców.