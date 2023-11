PGE Rysice Rzeszów - Grot Budowlani 3:1. Łódzkie siatkarki powalczyły na Podkarpaciu

Ciekawe, że w trzeciej rundzie Tauron Pucharu Polski także dojdzie do starcia Rysic z Budowlanymi. I również na parkiecie w Rzeszowie (z racji faktu, że to rywalki uplasowały się wyżej w ligowej tabeli w poprzednim sezonie). W 2022 roku Rysice sięgnęły po to trofeum, podczas gry Grot Budowlani uczynili to w 2010 oraz 2018 roku. W ostatniej edycji obie drużyny zakwalifikowały się do turnieju Final Four. Mecze musi zostać rozegrany między 20 grudnia a 17 lutego (kluby mogą same dojść do porozumienia w kwestii terminu)