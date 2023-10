Perfumy damskie subtelne, mocne, delikatne, zmysłowe. Które wybrać? Zobaczcie, jakie zapachy lubią kobiety ZDJĘCIA

Najpiękniejsze damskie perfumy - ranking zapachów

Oczywiście każdy ma swoje ulubione zapachy. Jednym kobietom podobają się perfumy o atomowym otwarciu, intensywnej projekcji trwającej całymi godzinami, inne z kolei preferują zdecydowanie bardziej delikatne i subtelne perfumy, które tylko otulają swoim zapachem.

Ale zgrabnych kompozycji jest w ofercie bardzo dużo. Na które należy się więc zdecydować? Są perfumy dosyć uniwersalne, takie, które podobają się kobietom w różnym wieku - doskonałe dla dziewczyn, ale też świetne dla pań dojrzałych.

Generalnie uważa się, że ciężkie i mocne zapachy powinny być "noszone" w jesienne i zimowe tygodnie. Kompozycje cytrusowe, kwiatowe to z kolei domena ciepłych wiosennych i letnich dni.

Kompozycje zawierające wspomniane już nuty cytrusowe doceniają miłośniczki aktywności fizycznej. Kobiety, które zawsze są w biegu, z pracy, szkoły, biegną na siłownię, basen, wskakują na rower - to zdecydowanie dla nich wybór.

Słodkie perfumy to propozycje dla kobiet wyzwolonych, pewnych siebie lubiących uwodzić i czarować otocznie. To zapachy, które pozwolą na roztaczanie wokół siebie atmosfery spełnienia i radości.