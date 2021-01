Perfekcyjne ciało Justyny Steczkowskiej! Każdy trening to udręka - zdradza piosenkarka ZDJĘCIA

Lubię to zdjęcie. Pamiętam, że było zrobione pół roku po narodzinach Helenki. Widać na nim jak inne miałam ciało, ale nie miało to dla mnie żadnego znaczenia, bo byłam tak szczęśliwa, że urodziłam córeczkę, że cała reszta była tylko dodatkiem. Potem zabrałam się za siebie i ćwiczę do dziś. Moje ciało jest mi wdzięczne (a ja mojemu ciału) pomimo tego, że każdy trening to udręka… - napisała.

W dalszej części swojego wpisu Steczkowska zdradza, jak wygląda jej podejście do treningów i zachęca do nich swoich obserwatorów:

Zawsze szukam wymówki, żeby sobie odpuścić i nie jestem zbyt szczęśliwa jak na niego jadę, ale bardzo szczęśliwa i dumna jak z niego wracam. Dumna, że kolejny raz udało mi się dotrzymać słowa samej sobie i szczęśliwa, bo ruch wyzwala mnóstwo endorfin. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście nie przestali się ruszać, ćwiczyć, biegać, spacerować, ćwiczyć jogę, dbać o swoje ciało i emocje.

P.S. Następne zdjęcia są z różnych wakacji, ale po kilku latach ćwiczeń. I nie jest zdjęciem z sesji, które "popieścił" grafik, tylko zwykłym selfie.