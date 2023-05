Peja ma piękną małżonkę. Oto urocza żona słynnego polskiego rapera ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ 20.05.2023

Peja i jego śliczna żona - ZDJĘCIA

Ryszard "Peja" Andrzejewski: Wyznanie miłosne

Peja, a właściwie Ryszard Waldemar Andrzejewski, jeden z prekursorów polskiego rapu, nie dość, że ma na koncie sporo sukcesów zawodowych to jeszcze udane życie prywatne. Niegrzeczny chłopiec z poznańskich Jeżyc osiem lat temu wziął ślub i razem z Pauliną doczekał się dwójki dzieci. Urodzinowe życzenia, które złożył żonie na Instagramie wzruszą nawet największego twardziela.

"Kochanie! Dziękuję Ci za wspaniała rodzinę. Za opiekę, za troskę, za odpowiedzialność - bo sa( zasady, za to, że każdej sytuacji możemy na Ciebie liczyć. Za to że mamy dom nie tylko z nazwy, bo prócz dachu i 4 ścian mamy ciepło, radość, dobry smak i styl. Dziękuję Ci za wszystkie pięknie momenty, ale i również za gorsze dni. To właśnie one skłaniają do refleksji na temat partnerstwa, miłości i przyjaźni. Jak bardzo trzeba pracować na dobry związek i bliską relację by pomimo upływu lat Cieszyć się osobą jak podczas pierwszych randek, zwłaszcza teraz, kiedy wraz z dzieciakami tworzymy jeden organizm. Dziękuję Ci za miłość, szacunek i zaufanie. Kocham Cię. Bądź szczęśliwa i żyj nam sto lat w zdrowiu i szczęściu" - napisał raper.