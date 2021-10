Paweł Małaszyński nie musi naprawiać swojego małżeństwa. Jest szczęśliwy w związku

Dochowali się dwojga dzieci: 17letniego Jeremiasza i 7letniej Lei.

Na kanapie „Dzień Dobry TVN" Małaszyński przyznał, po 19 latach małżeństwa zdarzają się kłótnie, jednak o wzajemnym znudzeniu sobą nie ma mowy:

Ja nie muszę naprawiać swojego małżeństwa, jestem bardzo szczęśliwy w związku. Jest już takie przyzwyczajenie i tak znamy się na wylot, że ja nie potrafię długo wytrzymać w jakieś takiej cichej atmosferze. Jak mówi się, że mamy ciche dni, to u mnie to są ciche godziny. Zazwyczaj to się szybko kończy.