Paweł Małaszyński jest rozczarowany. Mówi, że przyjaciele odstawili na boczny tor. Co się stało?

Aktor w mediach społecznościowych nawiązuje do swojego kryzysu i rozczarowania, jakie przeżył za sprawą osób, które uważał za swoich przyjaciół.

- Zamilkłem, ale to, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia - - napisał. - Życie to taki dziwny prezent. Odkryłem wiele luster, w które niektórzy boją się spojrzeć. Zrozumiałem, że lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich. Zweryfikowałem przyjaźnie. Wiele przyjaźni. Gdy przeżywałem kryzys, jedni porzucili mnie jak zepsutą zabawkę, inni odstawili na boczny tor.