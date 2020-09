Patryk Stępiński został nowym obrońcą piłkarskiej drużyny Widzewa

Przygodę z juniorskimi reprezentacjami Stępiński rozpoczął jeszcze jako gracz UKS-u SMS-u Łódź. Do Widzewa przeszedł w 2011 roku i grał do początku sezonu 2014-2015. W tym okresie zaliczył 22 występy w ekstraklasie i 3 w I lidze, grając w jednej drużynie m.in. z Krystianem Nowakiem, ktry na początku tego roku również wrócił do Widzewa.

Stępiński (prawy defensor, choć może także grać na lewej stronie) swój premierowy występ w pierwszym zespole Widzewa zaliczył 16 marca 2013 roku, wchodząc na boisko w 79 minucie meczu z Zagłębiem Lubin w Łodzi. Patryk miał już wtedy na koncie wiele występów w łódzkiej drużynie w Młodej Ekstraklasie. Zresztą będąc zawodnikiem zespołu ME osiągnął swój największy sukces podczas gry w reprezentacjach juniorskich, bo w 2012 roku z kadrą Polski do lat 17 wywalczył 3.-4. miejsce podczas finałowego turnieju mistrzostw Europy tej kategorii wiekowej w Słowenii.

Ten 25-latek to kolejny zawodnik, który wcześniej grał w już w Widzewie. Nie tak dawno do klubu z al. Piłsudskiego wrócił bowiem pomocnik Mateusz Michalski.

Widzewskich akcentów nie zabrakło również w dalszej sportowej karierze Stępińskiego, gdy jesienią 2014 roku przeniósł się do pierwszoligowej wtedy Wisły Płock. Z zespołem Nafciarzy wywalczył wiosną 2016 roku awans do ekstraklasy, a drużynę prowadził wtedy trener... Marcin Kaczmarek. Potem obrońca w barwach płockiej Wisły zaliczył 56 występów w ekstraklasie. W lutym 2019 roku wyjechał na testy do FK Haugesund, wtedy czwartej drużyny norweskiej ligi, ale ostatecznie do transferu nie doszło.

Rok później, w lutym tego roku, Patryk Stępiński przeniósł się z Wisły Płock do pierwszoligowej Warty Poznań, z którą również wywalczył awans do ekstraklasy. W barwach drużyny ze stolicy Wielkopolski zanotował 7 występów w I lidze. Łącznie na boiskach ekstraklasy zagrał do tej pory 78 razy, a w I lidze zanotował 58 gier.

Teraz Patryk będzie mógł powiększyć ten dorobek w barwach Widzewa, z którym podpisał umowę na dwa lata.