Patrole piesze, konne i zmotoryzowane straży miejskiej na cmentarzach

– Strażnicy pilnują, by nie był blokowany wjazd i wyjazd na teren cmentarzy służbom komunalnych prowadzącym prace porządkowe przed 1 listopada – mówi Joanna Prasnowska ze straży miejskiej. – Zwracają także uwagę na parkowanie samochodów, głównie przy przystankach MPK. Zostawianie aut w zatokach przystankowych jest bowiem nagminne.

Strażników widać też w miejscach, gdzie przy cmentarzach handluje się kwiatami i zniczami. Sprawdzają, czy sprzedawcy nie pozostawili wokół nich nieporządku. Patrole piesze wysłano także na same nekropolie. Strażnicy przypominają, zwłaszcza osobom starszym, zaabsorbowanym porządkami, by na nagrobkach nie zostawiali torebek czy toreb z dokumentami i pieniędzmi, stanowiącymi pokusę dla złodziei.

– Ukierunkowujemy się na prewencję, pomoc i udzielanie informacji, ale jeśli kogoś zaniepokoi czyjeś podejrzane zachowanie lub jest świadkiem kradzieży, oczywiście może powiadomić o tym strażników – dodaje Joanna Prasnowska. Strażnicy przyłączą się także do policyjnej akcji „Znicz”, która potrwa od tego piątku od godz. 6 do wtorku 2 listopada do godz. 22.

Policja przypomina, że we Wszyystkich Świętych uaktywniają się złodzieje, korzystają z okazji, by odwiedzającym groby wyciągnąć z kieszeni portfel z gotówką czy telefon komórkowy. Radzi nie zabierać ze sobą większej kwoty pieniędzy czy kosztownej biżuterii. Płacąc za znicze czy wiązanki przed cmentarzem, należy robić to dyskretnie, nie pokazując postronnym zawartości portfela. Pieniądze, karty płatnicze, dokumenty czy komórki najlepiej trzymać w wewnętrznej kieszeni ubrania.