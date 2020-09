Park Wolności w Pabianicach lepiej oświetlony i z amfiteatrem ZDJĘCIA

Amfiteatr

Jeszcze we wrześniu Urząd Miejski w Pabianicach ma otrzymać ponad 18 mln zł dotacji z Funduszu Inwestycji Lokalnych, dzięki czemu zrealizowanych zostanie kilka inwestycji. Wśród nich planuje się budowę amfiteatru w Parku Wolności, co kosztować będzie 3 mln zł. Dotąd inwestycja ta była zawieszona.

W ubiegłym roku wyburzono trybuny amfiteatru. Ale do rozbiórki jest też stara scena, dojścia do amfiteatru, otaczający go murek. Cały teren ma zostać wyrównany i posiana zostanie na nim trawa. Zgodnie z pierwotnymi założeniami kolejnym krokiem będzie podciągnięcie sieci miejskich - wody, prądu i kanalizacji i budowa nowego obiektu. 826 siedzisk trybun umieszczonych zostanie na betonowych podestach. Będzie także scena podobna do tej, która dotąd tu była. Teren wyłożony zostanie kostką, powstać mają również nowe alejki prowadzące do amfiteatru. Nie będą tu już organizowane takie imprezy jak m.in. Dni Pabianic, ale mniejsze imprezy.

Oświetlenie

W ramach projektu z budżetu obywatelskiego Park Wolności zostanie lepiej oświetlony. Zakończył się już przetarg. Oferty, obie mieszczą się w założonej kwocie, są analizowane.

Oświetlona będzie główna aleja w parku, dojście do parku od strony ul. Moniuszki i rejon górki aktywności „Wieloryb”.