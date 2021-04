Pamela z Fit Lovers nagusieńka! Odważne kadry Pameli i Mateusza Janusza. Takiego ciała tylko pozazdrościć ZDJĘCIA 29.04.2021

Na ostatnich kadrach pojawiło się mnóstwo odważnych publikacji. Fani szczególnie docenili fotkę z podpisem: "Tarzan&Jane in to the wild". Na zdjęciu Pamela zasłania się tylko liściem tonąc w ramionach ukochanego Mateusza.

Mateusz Janusz jest utytułowanym zawodnikiem Fitness Federacji IFBB:

Wicemistrzem Polski podczas Mistrzostw Polski w Kulturystyce i Fitness w Kielcach, 2014

Wielokrotnym medalistą podczas Mistrzostw Polski XMA

Zwycięzcą Grand Prix Warszawy podczas FIWE 2015

Laureatem 3. miejsca w europejskim konkursie Fitness Gimnastycznym Arnold Classic Europe, w kategorii Fitness Mężczyzn, 2015

Pamela Stefanowicz to polska youtuberka, osobowość medialna, dietetyk i zawodniczka bikini fitness.