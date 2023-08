Palmiarnia w Łodzi zostanie zamknięta. Od 1 do 7 września będą trwały porządki i prace pielęgnacyjne

Czyszczenie ścieżek i cięcie pędów w łódzkiej palmiarni

Wyłożone kamieniami alejki będą czyszczone, tak jak i akwaria, i oczka wodne. Jednak najwięcej czasu zajmie pielęgnacja roślin. Pędy niektórych z nich trzeba będzie skrócić, bo bujnie rozrosły się przez lato. - Przytniemy palmy daktylowe, bugenwille, z męczennicy - pnącza - usuniemy suche liście. Będą to cięcia estetyczne, poprawiające wygląd roślin - mówi Ł ukasz Jachimowski, kierownik palmiarni. W pawilonie pod szkłem przybędzie roślin. Zostaną posadzone kawy i cytrusy, które już nie mieszczą się w doniczkach. Ze szklarni znajdujących się w łódzkim Ogrodzie Botanicznym, stanowiących zaplecze hodowlane, sprowadzi się duże okazy - dziesięć begonii, palmę butię zwaną także dżemową. W usytuowanym przy palmiarni ogródku dydaktycznym również zrobi się porządki, pędy rosnących w nim drzew, krzewów i bylin będą przycinane, opadłe liście grabione. Posadzi się jeżówkę.

Łódzka palmiarnia w kwiatach i owocach

Łodzianie, którzy przyjdą do otwartej po przerwie palmiarni, a nastąpi to w piątek 8 września, zobaczą wiele kwitnących i owocujących roślin. W pawilonach pod szkłem kwiatami będą obsypane ruellie, medinilla, palma karłatka, tunbergie - wielkokwiatowa i mysorska, helikonia, a owocami - bananowiec rajski, kakaowiec właściwy i kawowiec. A podczas spaceru w ogródku dydaktycznym będzie można oglądać kwitnące jeżówki, hortensje bukietowe i hibiskusa.

Palmiarnia jest otwarta codziennie oprócz poniedziałków w godz. 10 -18. Kasy biletowe są czynne do godz. 17.30.