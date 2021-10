Pałac banku PKO BP staniał o milion złotych! Nie ma chętnych na kupno

Największa w Łodzi siedziba banku PKO BP na al. Kościuszki 15 od prawie roku stoi pusta i czeka na nabywcę. Cena „pałacu” spadła już o milion złotych.

Każdy łodzianin zna to miejsce, al. Kościuszki przy ul. 6 Sierpnia, gdzie stoi ogromny gmach I oddziału Banku PKO BP. Mówiło się o nim "pałac", a jak ktoś mówił, że idzie do banku wiadomo było, że właśnie do tego. Ten gigantyczny, bo mający powierzchnię ponad 5.8 tys. metrów kwadratowych, pięknie zdobiony, zabytkowy już obiekt nie jest właścicielowi potrzebny i wystawił na sprzedaż. Bank ostatnich klientów obsłużył w listopadzie i od grudnia oddział jest zamknięty. Początkowo, jeszcze, gdy oddział działał, kilka lat temu, wartość budynku szacowana była na około 30 milionów zł. Po opuszczeniu siedziby, spadła ona prawie dwukrotnie i rok temu PKO BP żądał za „pałac” 18,5 mln złotych. Ale i ona okazała się zbyt wysoka dla potencjalnych nabywców. Obecnie ten zabytkowy gmach można kupić za milion zł taniej.