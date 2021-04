Pabianice. Od 28 kwietnia zmiany organizacji ruchu w centrum Pabianic. Utrudnienia na ul. Zamkowej. Co czeka pabianiczan?

Rozpoczyna się budowa przystanku kolejowego Łódź Śródmieście. Od niedzieli wielkie zmiany na ulicy Zielonej 25.04.2021

W niedzielę - 25 kwietnia zamknięte zostaną ulice Zielona i Wólczańska. To początek wielkich zmian w komunikacji i organizacji ruchu w centrum Łodzi. U zbiegu alei Kościuszki i Zielonej rozpoczyna się budowa podziemnej stacji kolejowej Łódź Śródmieście. Roboty potrwają co najmniej dwa lata, a to oznaczać będzie poważne utrudnienia dla kierowców i pasażerów MPK.