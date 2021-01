Pabianice. Nieodśnieżone chodniki w Pabianicach. Gdzie jest najgorzej? Raport z miasta ZDJĘCIA

W Pabianicach na chodnikach ślizgawica. W wielu miejscach topniejący śnieg zamienił się w warstwę lodu. Sporo miejsc jest odśnieżonych lub posypanych piaskiem, ale przy niektórych ulicach chodnikami nie da się przejść. Nie ma za to problemu na ulicach - jezdnie są czarne.

Warstwa lodu pokrywa chodniki m.in. przy ulicach: Łaskiej (w okolicy ul. Zielonej), Warszawskiej (odcinek od ul. Kościuszki do ul. Narutowicza), Kilińskiego (od ul. św. Kolbego do przystanku), ul. św. Kolbego, ul. Piotra Skargi (w okolicy ul. Nawrockiego), ale także dojście do jednego z przystanków (przed przystankiem posypano piaskiem). Nieciekawie jest też na skwerze przy Miejskim Ośrodku Kultury, przy ul. 20 Stycznia w okolicy ul. Brackiej czy przy skrzyżowaniu ulic Grota Roweckiego i Kilińskiego. Można tu złamać nogę. Odśnieżona jest za to nowa droga rowerowa przy ul. Warszawskiej (od ul. Rzgowskiej do wylotu z miasta). Również wiele dróg osiedlowych i parkingów pokrywa warstwa lodu.

W większości tych miejsc za odśnieżanie odpowiadają właściciele posesji. Widać wyraźnie, który z nich zadbał o lokatorów. Są ulice, gdzie wraz z kolejnymi posesjami mamy przeplatankę - raz lodowisko, raz chodnik pokryty piaskiem.