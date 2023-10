Otwarto dobudowaną część szpitala im. Kopernika w Łodzi. Rozbudowa trwała półtora roku Zobacz, jak bardzo zmieniła się ta placówka

Rozbudowa i przebudowa Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w budynku głównym szpitala.

Pierwszy etap prac obejmował rozbudowę budynku głównego szpitala od ul. Pabianickiej.

- Pierwszy etap prac był poświęcony w dużej mierze temu aby pacjenci mieli godne warunki leczenia, abyśmy mogli używać najnowszych technologii - mówi Piotr Adamczyk, marszałek województwa łódzkiego. - Powstał m.in. niezwykle ważny zespół koordynatorów onkologicznych, który jest wyposażony w multimedialną salę na konsylia, lekarze mają dodatkowe pokoje do rozmów z pacjentami.

W ostatnich kilku latach zwiększa liczba diagnozowanych chorób onkologicznych. Przebudowany i rozbudowany Kopernik odpowiada na te potrzeby. Jest najnowszy sprzęt, wysoko wykwalifikowany personel oraz odpowiednie warunki leczenia.

- Obiekt jest nowoczesny i przestronny i pacjenci będą zadowoleni - mówi Andrzej Kasprzyk, dyrektor szpitala.

55 mln na rozbudowę

Na niskim parterze znalazł się hol główny, szatnia dla pacjentów i odwiedzających, kancelaria oraz pomieszczenia sanitarne. Poza tym znalazły się tu izba przyjęć przyjęć, szpitalny oddział przyjęć dla ośrodka onkologicznego, rejestracja izby przyjęć z systemem kolejkowym (każdy pacjent będzie wybierał na monitorze do kogo ma się zgłosić i otrzyma bilet z numerem), zespół gabinetów przyjęć, w tym jeden przeznaczony do krótkotrwałej izolacji pacjenta, pomieszczenia sanitarno – higieniczne pacjentów i personelu, triage, gabinety zabiegowe, pomieszczenia sanitarne oraz pracownia RTG. Na wysokim parterze znalazły się przychodnie specjalistyczne (m.in. 14 gabinetów lekarskich, 4 gabinety zabiegowe), zespół koordynatorów onkologicznych z multimedialną salą konsyliów i wyodrębnionym pomieszczeniem dedykowanym na rozmowy z pacjentami. W budynku zapewniono też dostęp do 3 nowoczesnych wind. Kolejne zadanie to rozbudowa szpitalnej apteki. Będą niej pracownie cytostatyków oraz pracownia żywienia pozajelitowego.

Pierwszy etap inwestycji kosztował 55 mln zł. 31 mln zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 21 mln z budżetu województwa łódzkiego, a 3 mln zł stanowiły środki własne szpitala. Inwestycję przeprowadzono w półtora roku i zakończono przed terminem, który znalazł się w umowie pierwotnej. Przenosimy do nowej części szpitala miały się rozpocząć w piątek (6 października) po godzinie 14.



Nagrodzeni pracownicy