Oto Zuzanna Pactwa w bikini. Były piłkarz Widzewa Łódź Jarek Bieniuk u boku pięknej modelki ZDJĘCIA 1.08.2023

Z USA do Polski - Zuzanna Pactwa w związku z Jarosławem Bieniukiem

Zuzanna Pactwa to partnerka Jarosława Bieniuka. Jeszcze niedawno mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Para już jakiś czas temu potwierdziła swój związek. W sieci jest mnóstwo fotografii znanej pary.

Kim jest Zuzanna Pactwa

?

Partnerką Jarosława Bieniuka jest Zuzanna Pactwa. To znana z serialu "Żony Hollywood" modelka, która ma także własną firmę odzieżową. Podczas sesji pytań na swoim profilu na Instagramie ujawniła, że urodziła się i wychowała w Szwecji, a później wyjechała wraz z rodziną do Krakowa. Stąd udała się do Stanów Zjednoczonych.