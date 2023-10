Oto zniewalająca i bardzo uśmiechnięta Joanna Opozda pręży się na plaży! Ależ ona ma wspaniałą sylwetkę ZDJĘCIA

Joanna Opozda na wakacjach

Nie da się ukryć, że czarny, dwuczęściowy strój kąpielowy to prawdziwy klasyk na plaży. Joanna Opozda wybrała jednak znacznie bardziej oryginalny fason. Jej bikini zdecydowanie bardziej przypomina bieliznę niż kostium kąpielowy, ale jak się ma tak znakomitą sylwetkę, można sobie na to pozwolić. Joanna Opozda wygląda w nim niezwykle stylowo, oryginalnie i oczywiście z klasą.

Fani aktorki nie pozostali obojętni wobec osoby, która robiła to zdjęcie. Zastanawiają się, kim jest, czy to może nowa miłość? Takie właśnie pytania padają m.in. w komentarzach na profilu Asi. Może niedługo się dowiemy?