Oto zmysłowa żona Marcina Gortata. Pokazała bardzo wiele! ZDJĘCIA Marcin Gortat uratowany przez nieznajomą

Marcin Gortat to były koszykarz NBA. Na początku 2020 roku ogłosił zakończenie kariery i zajął się biznesem. Jest jednym z głównych inwestorów Polskiej Ligii Esportowej. Prywatnie związany z Żanetą Stanisławską, którą poślubił wiosną 2021 roku. Podczas pobytu z żoną w Orlando, wybrał się na samotną podróż łódką po jeziorze, znalazł się w niezłych tarapatach "To bardzo śmieszna historia. Zabrakło mi paliwa w skuterze, gdyż bezpiecznik jednego z czujników pokazujących paliwo spalił się i nie pokazywało mi jego braku. Żona nie mogła po mnie przypłynąć, ponieważ skuter był przypięty grubym łańcuchem i zamknięty na kłódkę. Kluczyki do niego miałem ze sobą na łodzi" - opowiada Marcin Gortat. "Wpadłem na pomysł, że poproszę na Twitterze o pomoc. Po 7 minutach przypłynęła starsza Pani, która mnie uratowała" - dodaje. Były koszykarz wyznaczył nawet nagrodę w wysokości 1000 dolarów za pomoc. Jednak kobieta, która uratowała go z opresji, nie chciała pieniędzy. "Zamiast nagrody, zrobiliśmy sobie zdjęcie. Bardzo miło z jej strony" - podsumował Gortat.AKPA

Marcin Gortat początkowo uprawiał piłkę nożną i lekkoatletykę, osiągając lokalne sukcesy – w 2000 został mistrzem Łodzi w skoku wzwyż, a w 2001 z drużyną piłkarską ŁKS Łódź zdobył mistrzostwo regionu łódzkiego. Karierę koszykarską rozpoczął dopiero w wieku 18 lat. Po kilku miesiącach od debiutu dostał powołanie do kadry Polski U-20, w której rozegrał 10 meczów. Podczas turnieju we Francji został dostrzeżony przez skautów klubu Rhein Energie Köln i w 2003 trafił do Niemiec. W klubie z Kolonii występował do 2007, zdobywając w 2005 mistrzostwo kraju i trzykrotnie puchar krajowy. Występował także na parkietach Euroligi

28 czerwca 2005 w nowojorskiej Madison Square Garden wziął udział w drafcie NBA, zostając wybrany w II rundzie z numerem 57. przez Phoenix Suns (z Dallas Mavericks przez New Orleans Hornets). Nowy klub szybko oddał go jednak do Orlando Magic. Tak rozpoczęła się jego zawodowa kariera w najlepszej koszykarskiej lidze świata NBA.

