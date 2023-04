Oto zmysłowa żona Macieja Kota PRYWATNE ZDJĘCIA. Pokazała się w skąpym bikini. To prawdziwa piękność. ZDJĘCIA 12.04.2023

Zdjęcia Agnieszki Kot oczarowały internautów

— Poznaliśmy się tak naprawdę na imprezie. Spotkaliśmy się w tym tłumie i następnego dnia Maciek do mnie napisał, czy poszlibyśmy na spacer. Nie kojarzyłam go, bo po prostu napisał do mnie jakiś numer. Poszliśmy wtedy potem na spacer i tak już zostało — wspominała Agnieszka Kot w rozmowie dla "Pytania na śniadanie" w 2021 r. Cztery lata temu para wzięła ślub.