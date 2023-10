Oto zmysłowa żona Karola Strasburgera GALERIA ZDJĘĆ. Piękna Małgorzata jest młodsza od męża o 37 lat! Zobacz ZDJĘCIA 31.10.2023

Amant polskiego kina

W młodości nie tylko uprawiał gimnastykę sportową, ale próbował każdego sportu, który młodemu chłopakowi przyszedł akurat do głowy. Sportowa sylwetka i kondycja zostały mu do dzisiaj. Mimo że metryka wskazuje 75-lat, aktor wciąż jest bardzo aktywny zarówno na korcie tenisowym jak i na basenie. Kiedy dwa lata temu został po raz pierwszy ojcem, powodów dla, których postanowił być jak najdłużej w formie przybyło.

Karol Strasburger to jeden z najprzystojniejszych polskich aktorów.

4-letnia Laura z każdym dniem staje się mocniejszą motywacją dla ojca. Od czasu do czasu Nie lada gratką dla fanów jest "rola" Karola Strasburgera na wybiegu dla modeli i modelek, choć jak sam mówi okoliczności są wyjątkowe. "Od lat występuję w roli modela, ale tylko na potrzeby pięknej akcji "Gwizdy Dzieciom". Robimy dużo dobrego dla dzieci, które na starcie mają trudniej niż ich rówieśnicy. Prywatnie, nie mam w swojej naturze bycia modelem. W sensie pokazywania się wyłącznie, że jestem, bo to trochę za mało. Zresztą tego całe życie mnie oduczano" - mówi Karol Strasburger.

Żurnalowe predyspozycje aktora, aż proszą się o pytanie czy kiedykolwiek otrzymał propozycję bycia twarzą jakiejś marki? "Nie chodzę po wybiegach reklamując ubrania, marki czy inne męskie gadżety. Jeśli miałbym zostać twarzą jakieś dobrej firmy to rzecz jest do rozmowy zawsze. Reklama to złożona kwestia od wynagrodzenia po wejście w związek z kimś na określony czas. Nie stronię od tego, ale wszystko ma swoją wartość" - dodaje. (AKPA)