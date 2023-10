Oto zmysłowa Natalia Siwiec. Ma idealne ciało i bez ogródek to pokazuje. Odważne ZDJĘCIA w bikini zachwycają fanów

Natalia Siwiec jest intrygującą osobą. Pozostaje w nieformalnym związku z przedsiębiorcą Mariuszem Raduszewskim, którego w 2012 poślubiła w The Little Church of The West w Las Vegas, jednak ich ślub nie jest uznawany w świetle polskiego prawa. Mają córkę, Mię urodzoną 21 sierpnia 2017 roku.

Natalia Siwiec to nie tylko Miss Euro. 39-latka zdobyła też tytuł: Miss Dolnego Śląska, „Miss Bikini of China Gate” w konkursie Miss Bikini of The Universe, „Miss Foto” w konkursie Miss Bikini of The Universe, „The Best Body” w konkursie Miss International Tourism.