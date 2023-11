Oto zmysłowa 40-letnia Marieta Żukowska! Nadal wygląda jak bogini. ZDJĘCIA

Od dwóch lat możemy podziwiać ją w serialu "Kowalscy kontra Kowalscy". Aktorka z powodzeniem łączy życie prywatne z zawodowym. Jest mamą 9-letniej Poli, której ojcem jest reżyser i producent filmowy, Wojciech Kasperski. Para rozstała się w 2019 roku, co zostało oficjalnie potwierdzone dopiero dwa lata później.

Od rozstania Marieta wiedzie spokojne życie i skupia się na rozwoju kariery zawodowej, chętnie chwaląc się efektami pracy na swoich social mediach. Aktorka nie jest jednak zbyt skora do zdradzania szczegółów dotyczących życia codziennego. Mimo to jej Instagram cieszy się wielką popularnością, a obserwuje go ponad 200 tysięcy użytkowników.

