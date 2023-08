Oto zgrabna Malwina Smarzek na prywatnych i gorących zdjęciach

Malwina Smarzek-Godek to znana w całym kraju siatkarka. Reprezentantka naszego kraju jeszcze do niedawna występowała w Lokomotiwie Kaliningrad, ale po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę zaczęła rozważać zmianę barw klubowych. 25-latka pod koniec obecnego sezonu dołączyła do zespołu Developresu Rzeszów, z którym zdobyła wicemistrzostwo kraju.Malwina Smarzek-Godek jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Często publikuje zdjęcia ze swoich prywatnych podróży. Zgrabna siatkarka zazwyczaj wybiera ciepłe kraje, z których publikuje odważne fotografie. Na wielu z nich jest bardzo skąpo odziana.ZOBACZ NOWE GORĄCE ZDJĘCIA MALWINY SMARZEK-GODEK - KLIKNIJ TUTAJ

Grzegorz Gałasiński