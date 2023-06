Oto zgrabna Ewa Swoboda i jej piękne wytatuowane ciało. Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! Śliczna i szybka. ZDJĘCIA 20.06.2023

To nie tylko rekord Polski, ale też najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Co ciekawe, pobity w piątek rekord należał do... Ewy Swobody. 24-letnia lekkoatletka ustanowiła go niemal dokładnie sześć lat temu.

EWA SWOBODA NA ODWAŻNYCH FOTOGRAFIACH - KLIKNIJ TUTAJ

Ewa Swoboda jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Często dzieli się z fanami wydarzeniami ze swojego życia prywatnego.

Jej makijaż i tatuaże to sposób na wyrażanie siebie. Raz po raz publikuje zdjęcia na swoim profilu na Instagramie. 24-letnia Ewa Swoboda wygląda na tych kadrach znakomicie.

ZOBACZ ZDJĘCIA EWY SWOBODY – KLIKNIJ TUTAJ