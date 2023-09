Oto zgrabna Dorota Gardias pokazała swoje ciało GALERIA ZDJĘĆ. Boginie wzbudzające cześć, uwielbienie, trwogę i miłość 17.09.2023

"Nigdy wcześniej nie miałam tak odważnego zdjęcia. I mimo faktu, że stresowałam się niesłychanie, byłam obwieszona niezliczonymi łańcuszkami a na głowie dźwigałam gigantyczny wieniec to muszę przyznać, że czułam się wspaniale. Silna, dumna, niepokonana. Takie właśnie były bohaterki wystawy "Przedwieczne", której jestem twarzą! Pyszne, wszechwładne, kapryśne. Boginie wzbudzające cześć, uwielbienie, trwogę i miłość. Otoczone alabastrem, lapis lazuli i diamentami pod dachami z hebanu i złota. Ta wystawa to hołd oddany kobiecie. To przypomnienie, że kiedyś pierwiastek kobiecy był pierwiastkiem boskim. Na tym pysznym zdjęciu z ekscytacją wcieliłam się w babilońską boginię Nintu - pramatkę wszystkich bogów, prawdopodobnie jedną z najstarszych czczonych przez ludzkość bogiń w historii świata. Drogie Panie! Poszukujmy w sobie bogiń na co dzień i od święta!" - zachwala na swoim Instagramie wystawę "Przedwieczne", którą od dziś można obejrzeć w warszawskiej Hali Koszyki.