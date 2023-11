Oto zdecydowanie najlepsze MEMY o grzybobraniu. Sezon na prawdziwki i podgrzybki zakończony 22.11.2023

Najlepsze MEMY o grzybobraniu

Zobacz najlepsze MEMY o grzybobraniu

Nie da się ukryć, że grzybobranie to bardzo wdzięczny temat do żartów, dowcipów i kawałów. Twórcy MEMÓW wiedzą to najlepiej. Żarty z Janusza i Grażynki, którzy o świcie wyruszyli do lasu w poszukiwaniu grzybów to tylko początek grzybobrania na wesoło.

A jak witają się grzybiarze w lesie? Co do siebie mówią? Jak reagują na konkurencję? To wszystko doskonale uchwycili twórcy MEMÓW. Koniecznie musicie to zobaczyć.