Oto wnuczka Grażyny Szapołowskiej urodę i figurę odziedziczyła po babci ZDJĘCIA! Karolina Matej w bikini wygląda znakomicie

Trzy pokolenia!

Grażyna Szapołowska, Katarzyna Jungowska, Karolina Matej w ukochanej Juracie Grażyna Szapołowska każdego roku, od dziesięcioleci, zażywa klimatu i korzysta z uroków nadmorskiego kurortu w Juracie. Tu wychowała się i chłonęła artystyczną i nadmorską atmosferę także Katarzyna Jungowska, która na co dzień zajmuje się reżyserią, a po latach także "oczko w głowie" babci, Karolina Matej. 23-latka jest niezwykle uzdolniona muzycznie.

Karolina dołączyła również do obsady "Na Wspólnej". Wcześniej debiutowała na dużym ekranie w filmie "Piąte. Nie odchodź" reżyserowanym przez mamę, gdzie zagrała u boku babci. "To nasza artystyczna krew. Trzy pokolenia kobiet w naszej rodzinie wykonują artystyczne zawody i teraz we trzy debiutowałyśmy w pokazie mody, w dodatku w naszej ukochanej Juracie, który był piękną opowieścią o dojrzałości kobiet. Kobiet, które smakują życie i celebrują każdy dzień" - mówi Katarzyna Jungowska.