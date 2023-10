Oto ukochana Friza. Wersow niedawno urodziła dziecko i jest w znakomitej formie. Wygląda bardzo dobrze ZDJĘCIA

Wersow, czyli Weronika Sowa i Friz, czyli Karol Wiśniewski to jedna z najpopularniejszych par na Instagramie i YouTube. Wersow należała kiedyś do Ekipy obecnego partnera. Tak zaczęła się ich miłość...Wersow i Friz są ze sobą już 5 lat, a w czerwcu 2023 roku na świat przyszła ich córeczka. 27-letnia, świeżo upieczona mama, szybko wróciła do formy. Zdjęcia publikowane na Instagramie udowadniają, że wygląda wspaniale. ZOBACZ ZDJĘCIA

Sylwia Dąbrowa