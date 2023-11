Oto szantażowana aktorka Bella Thorne mówi dosyć i sama publikuje swoje roznegliżowane zdjęcia w sieci ZDJĘCIA 3.11.2023

Haker szantażował aktorkę Bellę Thorne. Kobieta powiedziała dosyć i... sama opublikowała w sieci swoje nagie zdjęcia. "To moja decyzja. Teraz już nie możesz nic mi zabrać" - napisała do szantażysty. "Przez ostatnie 24 godziny grożono mi, wykorzystując moje nagie zdjęcia" - napisała na Twitterze 21-letnia aktorka, modelka Bella Thorne. Opublikowała także screeny pokazujące wymianę wiadomości z osobą, która miała utrzymywać, że posiada jej nagie zdjęcia. "Czuję się obrzydliwie. Czuję się obserwowana. Czuję, że ktoś odebrał mi coś, co chciałam pokazać tylko jednej, wyjątkowej osobie" - dodała. Thorne podkreśliła, że publikuje zdjęcia, bo "to jej własna decyzja". "Teraz już nic nie możesz mi zabrać" - napisała.Zobacz zdjęcia na kolejnych slajdach