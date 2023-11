Oto subtelna Dorota Gardias w zmysłowej odsłonie. Atrakcyjna pogodynka pokazuje się na bardzo odważnych ZDJĘCIACH 22.11.2023

Niedawno w wywiadzie Dorota wyznała, że po ostatnich ciężkich przeżyciach, postanowiła, że będzie spełniać swoje marzenia.

Zobacz zmysłową Dorotę Gardias ZDJĘCIA

Pogodynka bardzo źle przeszła zakażenie koronawirusem. Wcześniej wykryto u niej raka piersi. Na szczęście nowotwór nie był złośliwy. I po tych wszystkich przykrych doświadczeniach pogodynka wymyśliła sobie, że musi zmienić coś w swoim życiu.

W Roztoczu Dorota posiada rodzinne siedlisko. Postanowiła, że przeprowadzi jego renowację. Ale to nie koniec nowych wyzwań Doroty Gardias. Niewiele osób wie, że jej pasją jest również śpiewanie.

Moim marzeniem jest wydać płytę. Mam już zrobione trzy utwory, a do jednego z nich nakręcony teledysk. Wiem, że to długa droga, ale ja będę to robić w swoim tempie. Śpiewanie traktuję jako pasję, ale single będę wydawać - powiedziała