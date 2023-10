Oto słoneczny dom Magdy Gessler w Kanadzie. Czy podoba Wam się zagraniczne gniazdko znanej restauratorki? ZDJĘCIA

Ukochany Magdy Gessler żyje w Kanadzie. Słynna polska restauratorka i gwiazda programu "Kuchenne rewolucje" na co dzień mieszka w Polsce. Pani Magda zatem często podróżuje między dwoma krajami. Od wielu lat Magda Gessler związana jest głębokim uczuciem z Waldemarem Kozerawskim. Jej ukochany mieszka w Kanadzie zatem Magda Gessler bardzo często lata w tamte strony, tam też mają swoje przytulne gniazdko, do którego ukochana pana Waldemara lata z wielką radością.W Kanadzie oprócz przystojnego mężczyzny na Magdę Gessler czeka także piękny dom z ogrodem, w którym nie brak luksusowego jacuzzi. Ten piękny domek z bujną roślinnością para nabyła już kilka lat temu. Pani Magda przyznała, że największym wyzwaniem było wyszukanie odpowiednich mebli tak aby oboje mogli czuć się komfortowo i przyjemnie.„Jest to naszą największą przyjemnością i wszystkie nasze meble składamy razem, szukamy razem. Oboje musimy wyrazić zgodę na kupno danego mebla. Waldek musi się tam dobrze czuć, w końcu będzie w tym domu spędzał więcej czasu niż ja” — pisała. Magda Gessler nawet kiedyś przyznała, że kocha świeżość jej kanadyjskiego ogrodu.ZDJĘCIA - KLIKNIJ DALEJ

