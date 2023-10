Oto śliczna żona Marcina Mroczka! Marlena Muranowicz uwielbia takie rozbierane kadry! Zobacz gorące zdjęcia 31.10.2023

ZOBACZ BARDZO ODWAŻNE ZDJĘCIA ŻONY NARCINA MROCZKA - KLIKNIJ TUTAJ

Marlena Muranowicz nie stroni od publikacji bardzo odważnych zdjęć. Zmysłowe sesje raz po raz trafiają na jej prywatne konto na Instagramie. Zawodowa modelka wie, jak pozując w skąpym stroju przyciągnąć uwagę internautów.

Żona Marcina Mroczka - ZDJĘCIA

Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz wzięli ślub w 2013 roku. Obecnie są szczęśliwymi rodzicami dwóch synów: Kacpra i Ignasia. Obydwoje aktywnie działają w mediach społecznościowych.

Modelka Marlena Muranowicz bardzo ochoczo pozuje przed obiektywem. Efekty możemy podziwiać wszyscy. Głęboki dekolt, znakomita figura i piękne ciało. Pod jednym ze zdjęć żpona Marcina Mroczka umieściła wpis:

"Niezależnie od tego, co dzieje się w świecie zewnętrznym, nasze życie może być piękne, błogosławione, spokojne i obfite w pomyślność. Kluczowe jest nasze pozytywne nastawienie, które daje nam siłę, zdrowie i moc do pokonania wszelkich wyzwań. Nasze pozytywne wibracje przyciągają do naszego życia pozytywne osoby, sytuacje i zdarzenia. Żeby nie wiem co się działo, zawsze jesteśmy w odpowiednim czasie i miejscu, a to zapewnia nam ochronę i wszelkie wsparcie."