Oto śliczna Magdalena Boczarska na odważnych zdjęciach. Aktorka mierzy się z hejtem. Za co jej nie lubią? 15.07.2023

- Generalnie ciągle panuje ostracyzm i znam wiele związków, które nie ujawniają się ze swoim uczuciem właśnie ze strachu przed oceną społeczną albo nie mają siły, czy ochoty się z tym mierzyć - dodaje. - My żyjemy w dużych miastach i tutaj też się z tym spotykam. Nie chcę powiedzieć, że mnie to śmieszy, bo wtedy, te 10 lat temu, to była dla mnie obawa. Teraz patrzę na to zupełnie inaczej. Ciągle spotykam się z komentarzami „zostawi ją dla młodszej”. Ludzi strasznie wkurza sytuacja, że jest dobrze, że coś wychodzi poza schemat. Nie jesteśmy otwarci. Niech ludzie kochają, kogo chcą.