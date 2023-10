Oto rozebrana Karolina Skiba! Odkrywa swoje krągłości - zdjęcia. Są już po ślubie, a mąż schudł 10 kilo i planuje więcej 19.10.2023

Krzysztof i Karolina Skiba już po ślubie. Zobacz gorące zdjęcia Karoliny Kempińskiej, od nie dawna Skiba.

Karolina Skiba publikuje bardzo odważne kadry

W sieci świeżo upieczona małżonka bardzo często publikuje odważne fotografie. Zdjęcia w bikini lub w seksownej bieliźnie podkreślają jej krągłości, co wzbudza zachwyt szczególnie w męskiej części internautów.

Krzysztof Skiba: Schudłem 10 kilo i planuję więcej!

Krzysztof Skiba przeszedł na dietę, którą sam opracował. Popularny muzyk postanowił zrezygnować z ziemniaków, chleba i sera, co przyniosło zadowalający efekt - schudł 10 kg. "Planuję schudnąć jeszcze 20 kg, bo mam z czego zrzucać. Hemingway napisał książkę, pt. "Pożegnanie z bronią", a ja chcę napisać "Pożegnanie z brzuchem". Odchudzanie jest nudne i kojarzy się z cierpieniem, dlatego ja wychodzę temu naprzeciw i odchudzam się na wesoło. Wymyśliłem sobie dietę, na której można pić alkohol! Co prawda piwa sobie odmawiam, ale inne alkohole pijam bardzo chętnie. Poza tym, jem dużo mięsa, warzyw, eksperymentuję z sałatkami i jem dużo polskich jabłek, co jednocześnie jest deklaracją polityczną" - powiedział Skiba.

Krzysztof Skiba ze świeżo upieczoną małżonką Karoliną w programie kulinarnym

"Para do gara. Ona mówi, on gotuje" to nowy hitowy program Czwórki, którego gospodarzem jest Mateusz Gessler - znakomity kucharz, restaurator, autor książek i juror programów kulinarnych, takich jak "MasterChef Junior" czy "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia". W każdym odcinku show śledzimy rywalizację trzech par uczestników - małżeństw, rodzeństw lub przyjaciół - o zwycięstwo i nagrodę pieniężną za najlepiej przyrządzone danie według przepisu prowadzącego.

W 7. odcinku programu, który zostanie wyemitowany 23 września, uczestnikami programu będą znane pary: Ewa Kasprzyk i jej życiowy partner Michał Kozerski, Katarzyna Pakosińska i jej mąż Irakli Basilashvili oraz Krzysztof Skiba ze świeżo upieczoną małżonką Karoliną. Duety zaprezentują się od nieznanej widzom strony, uczestnicząc w kulinarnej rywalizacji, podczas której liczy się nie tylko umiejętność gotowania, ale przede wszystkim współdziałania i porozumienia w związku. Ich zadanie polegać będzie na przyrządzeniu risotto buraczanego z zapiekanym kozim serem według wykwintnej receptury gospodarza show, Mateusza Gesslera, przy czym gotowaniem zajmą się nieznający przepisu panowie, którymi na odległość kierować będą ich partnerki, porozumiewające się z nimi za pomocą zestawów słuchawkowych. Katarzyna Pakosińska z mężem podejdą do gotowania w swoim stylu, czyli śpiewająco. Ewa Kasprzyk uwagami na temat postępów partnera w kuchni dzielić się będzie z towarzyszącą jej uroczą suczką rasy papillon, Shakirą, a Krzysztof Skiba okaże się tak kompletnie zagubiony w kuchni, że będzie miał problem z odróżnieniem zlewozmywaka od kuchenki oraz durszlaka od prasy i sitka. W tym odcinku będziemy m.in. świadkami rzadkiej sytuacji, gdy wygadanemu Skibie zabraknie słów, dowiemy się, co w Ewie zauroczyło Michała oraz jak poznali się Kasia i Irakli.

Prowadzący Mateusz Gessler zdradza, że przez ostatnie lata odrzucił wiele propozycji zawodowych, jednak format nowego show TV4 wyjątkowo zwrócił jego uwagę. "Nie chciałem angażować się w projekty, które nie gwarantowały mi pola do rozwoju. Program "Para do gara. Ona mówi, on gotuje" to mieszanina kulinariów i ludzkich emocji. Kiedy zobaczyłem, że to ja dostałem szansę poprowadzić program, byłem zachwycony. Show to cały ja! Będzie zabawnie i na luzie. Dodatkowo, nie mam barier w poznawaniu nowych ludzi, a wręcz to uwielbiam" - wyznał Mateusz Gessler. Zagraniczny odpowiednik programu przez lata cieszył się popularnością m.in. w Brazylii, Słowacji, Turcji, Tajlandii, Niemczech oraz ukochanej przez Mateusza Gesslera, Francji. "Oczywiście oglądałem francuską edycję, a co więcej, płakałem ze śmiechu jak bóbr. W polskiej edycji też wystąpią absolutnie fantastyczne pary, z różnych środowisk. Każdy z innej bajki. Będzie jednocześnie smacznie i rozrywkowo" - powiedział prowadzący.

