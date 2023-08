Dorota Szelągowska na prywatnych zdjęciach. Gwiazda telewizyjna zdaje sobie sprawę, że nic tak nie przykuwa uwagi Internautów jak roznegliżowane zdjęcia.

Dorota Szelągowska postanowiła zrzucić ubranie aby poruszyć ważny temat. Jedna z najważniejszych gwiazd TVN postanowiła opublikować szczere wyznanie. Aby dotrzeć do większej grupy odbiorców, postanowiła wykorzystać swoje ciało.

"Po to te c..ki i po to to piszę"

"Jakby co wykorzystuję własne cycki w celu atencyjnym, bo podobno podpisy pod zdjęciami są nieważne, ale liczę, że się komuś ześlizgnie wzrok. Gdy 20 lat temu nerwica lękowa i ataki paniki sprawiły, że przestałam wychodzić z domu, szukałam jakiejkolwiek iskierki nadziei, że to się może skończyć. Każdy ruch, każda aktywność była okupiona potwornym wysiłkiem i lękiem. Jeszcze dwa lata temu na myśl o tym, że gdzieś polecę samolotem robiło mi się słabo" - napisała pod postem Dorota Szelągowska.

Wdzięczność to najpiękniejsze uczucie

_Dorota Szelągowska znów rusza z misją remontową! Tym razem w programie "Totalne remonty Szelągowskiej" przeprowadzi spektakularne metamorfozy wnętrz, które odmienią życie bohaterów programu. "Pracując przy tym programie zrozumiałam, że wdzięczność jest najpiękniejszym uczuciem. Poznamy dziesięć osób, które na co dzień poświęcają się dla innych. Metamorfoza domu lub mieszkania będzie prezentem od ich bliskich.

Każdy w swoim otoczeniu ma kogoś, kto całkowicie skupia się na pomocy drugiemu człowiekowi, jednocześnie zapominając o swoich potrzebach. Zawsze można liczyć na jego wsparcie i oddanie, nawet w najtrudniejszej sytuacji. Teraz przyszedł czas, aby to wszystko wynagrodzić!" - opowiada projektantka wnętrz. (akpa)_

