Oto pociągająca Blanka Lipińska w bikini. Gorące zdjęcia autorki kultowej powieści „365 dni”. Wygląda zniewalająco! 24.05.2024

Blankę Lipińską większość osób zna z napisania słynnej powieści erotycznej „365 dni”. Nie każdy jednak wie, że do napisania tej książki skłoniło ją niesatysfakcjonujące życie łóżkowe z ówczesnym partnerem! Obecnie życie miłosne Blanki układa się zdecydowanie lepiej!

Blanka to zdecydowanie kobieta niegryząca się w język. Jedni ją za to nienawidzą, a drudzy kochają za szczerość i nieowijanie w bawełnę. Otwarcie mówi, że nie wierzy w Jezusa i jest ateistką, co z pewnością odrzuca część internautów.