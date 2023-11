Oto piękna żona Wojciecha Szczęsnego Marina Łuczenko. Zobacz atrakcyjne ZDJĘCIA wybranki serca polskiego bramkarza! 23.11.2023

Koszt tego auta to minimum ok. 1 mln 500 tys. zł, choć raczej nie zdarzają się modele w wersji podstawowej.

Zobacz ZDJĘCIA atrakcyjnej Mariny

To jedyny samochód typu SUV w ofercie Rolls-Royce'a, jednak brytyjski producent nie chce, by Cullinana nazywano SUV-em, a raczej pojazdem z wysokimi ścianami. Jest on bowiem wyższy niż wszystkie pozostałe.

Kim jest żona Wojtka Szczęsnego?

Marina urodziła się 3 lipca 1989 w Winnicy, w mieście w środkowej części Ukrainy, nad Bohem, na wschodnim Podolu. Ma 168 centymetrów wzrostu i, jak sama zaznacza, zazwyczaj waży 50 kilogramów.

Marina i Wojtek mają syna Liama, który przyszedł na świat 30 czerwca 2018 roku. Dawniej Marina spotykała się z Wojciechem "Łozo" Łozowskim, wokalistą zespołu Afromental oraz piosenkarzem Łukaszem "Mrozu" Mrozem.