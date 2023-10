Oto piękna żona Sebastiana Kerka. Pomocnik Widzewa wspierany przez zjawiskową piękność. Czy piłkarz zostanie nową gwiazdą Widzewa?

Zobacz piękną żonę piłkarza Widzewa, ma zjawiskową urodę - kliknij tutaj

Kerk udanie zadebiutował w Widzewie. Taj jego pojawienie się w drużynie ocenił Jordi Sanchez.

- Podanie od Sebastiana Kerka było świetne, dlatego powiedziałem do niego Kerkinho, gdyż ma dobre predyspozycje do ostatniego zagrania i zmiany jego kierunku przy jednoczesnej zmianie pozycji. Jest nowym, zupełnie innym graczem w naszej drużynie. Potrzebował grać w ekstraklasie, a my potrzebowaliśmy jego.