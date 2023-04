Oto piękna żona Bruce'a Willisa GALERIA ZDJĘĆ. Aktor cierpi z powodu choroby. Wspiera go śliczna Emma Heming 12.04.2023

Bruce Willis szczęśliwy z drugą żoną

Bruce Willis twierdził od dawna, że jest niesłychanie szczęśliwy ze swoją żoną Emmą, którą poślubił w marcu 2009 roku. "To najwspanialszy związek, jaki mógł mi się przytrafić. Ostanie lata wiodłem samotne życie i przez większość tego czasu byłem bardzo nieszczęśliwy. Powtarzałem sobie co prawda, że jestem "sam", ale nie jestem "samotny", jednak to były tylko takie żarty z samego siebie" - stwierdził Bruce, który w 1998 roku rozwiódł się z Demi Moore i potem dość długo deklarował, że raczej już ponownie nie da się skusić na stan małżeński. Wszystko to zmieniła 44-letnia Emma Hemings, która - jak twierdzi gwiazdor - spowodowała, że z każdym kolejnym dniem czuje się coraz bardziej szczęśliwy.